Keine Kommunikation, kein Krisenmanagement. Massive Kritik kam von ÖBB-Passagieren, die am Wochenende unterwegs gewesen sind und aufgrund des Schneechaos auf diversen Bahnhöfen strandeten. Vonseiten der ÖBB kam zwar wie berichtet eine Entschuldigung - die Kritik wird deswegen aber nicht leiser. Züge sind etwa am Bahnhof in Unzmarkt-Frauenburg unfreiwillig gelandet. „Ein Zug mit 400 Passagieren, der nach Wien unterwegs gewesen ist, war von circa 12.45 bis 21.15 Uhr da“, erzählt Markus Schiffer, Gemeinderat und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.