Franz Rotter und Barbara Eibinger Miedl stellten am Mittwoch den neuen Forschungsverbund vor © PASHKOVSKAYA

In die obersteirische Industriehochburg Kapfenberg führte am Mittwochvormittag der Weg von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, dort stellte sie gemeinsam mit Voestalpine-Vorstandsmitglied Franz Rotter einen neuen Forschungsverbund vor. Im „Digital Material Valley Styria“ sind Partner aus Wirtschaft und Forschung vereint, darunter die von Rotter geleitete „Austrian Society for Metallurgy and Materials“, die Voestalpine oder etwa die steirischen Fachhochschulen.