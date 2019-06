Luftfahrt & Co. Böhler-Schmiedeteile aus Edelstahl sind sehr gefragt

Die neue Schmiedelinie für Turbinenteile wurde bei Böhler Edelstahl Kapfenberg Ende 2018 in Betrieb genommen – und läuft gut an.

Die Edelstahl-Schmiede in Kapfenberg ist gut angelaufen © VOESTALPINE

Immer wieder ist das 350-Millionen-Projekt des weltweit modernsten Edelstahlwerks in den Medien, das gerade in Kapfenberg entsteht. Daneben werden aber auch andere Unternehmensteile ständig aufgerüstet, um mit den Produkten weiterhin ganz vorne mitzumischen.

So wurde etwa im Vorjahr eine Schnellschmiedelinie in Betrieb genommen, die das Vormaterial für rotierende Triebwerks- und Turbinenteile liefert. Darunter versteht man „Turbinenschaufeln“, die höchsten Beanspruchungen ausgesetzt sind, ob sie nun in Flugzeugtriebwerken oder in Turbinen von Gaskraftwerken eingesetzt werden.