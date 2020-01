Kleine Zeitung +

Tag der offenen Tür Böhler-Ausbildungszentrum öffnet seine Türen

Im Voestalpine-Ausbildungszentrum in Kapfenberg werden derzeit 260 Lehrlinge in 14 Berufen ausgebildet. Beim Tag der offenen Tür werden am Freitag 1000 Besucher erwartet.