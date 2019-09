Christian Glanz aus St. Katharein an der Laming, Professor an der Musikuniversität Wien, war 22 Jahre lang „daheim“ Kapellmeister und fährt nach wie vor gerne nach Hause.

Christian Glanz, Professor, Musiker und St. Kathareiner © Pototschnig Franz

Samstagvormittag im Gastgarten beim beliebten „Lengger“ in Oberdorf, Gemeinde Tragöß-St. Katharein an der Laming. Das Interview zieht sich etwas, denn kein Gast kommt, ohne ein „Servus, Christian, wie geht’s?“ und ein paar Worte mit dem Herrn Universitätsprofessor zu wechseln, der in all den Jahren in Wien ganz offensichtlich ein St. Kathareiner geblieben ist.