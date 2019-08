Elisabeth Scharang"Am Anfang steht immer ein Mensch mit seiner Geschichte"

Die gebürtige Bruckerin Elisabeth Scharang lebt als gefragte Filmemacherin und Journalistin in Wien. Eines ihrer nächsten Projekte ist eine Regiearbeit in den USA.

Elisabeth Scharang lebt in Wien, Erholung sucht sie gerne in der Natur © William Franck

Sie sind in einem intellektuellen Haushalt aufgewachsen, mit einem Schriftsteller als Vater. Was hat Ihre Kindheit geprägt?

ELISABETH SCHARANG Meine Eltern sind mit meinen beiden Geschwistern und mir, als ich noch kein Jahr alt war, von der Steiermark nach Wien gezogen. Ich bin in Favoriten, einem Arbeiterbezirk, groß geworden. Das hat mich positiv geprägt.