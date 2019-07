Facebook

Marck Coffin spielt seit 2016 wieder für die Kapfenberg Bulls © GEPA

Herr Coffin, Sie wurden 1991 in Caldwell (USA) geboren, sind aber bereits 1995 nach Österreich übersiedelt. Woran können Sie sich erinnern?

MARCK COFFIN: Anfangs haben wir in Bruck gelebt. Da hatte ich den Eindruck, dass das eine schöne kleine Stadt ist. Verglichen mit Amerika ist mir alles sehr ruhig vorgekommen, Caldwell ist ja doch so groß wie Bruck und Kapfenberg zusammen. Und hier lebten viele ältere Leute, das war etwas Neues.