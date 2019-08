Reinhold Krobath hat in Neuberg das Tischlerhandwerk erlernt. Heute ist der Abteilungsleiter Holztechnologie an der Universität für Angewandte Kunst in Wien.

Für Reinhold Krobath ist die Dualität Stadt-Land ein Segen © Heike Dobrovolny

Herr Krobath, wir sitzen hier im Garten ihres Elternhauses in Neuberg. Sie sind beruflich in Wien verankert, kehren aber regelmäßig ins Mürztal zurück. Wie wichtig ist Ihnen Heimat?

REINHOLD KROBATH: Die Dualität Stadt-Land ist für mich heute noch ein Segen. Ich liebe die Natur und die Berge und treffe mich noch immer mit den alten Freunden aus der Jugendzeit. Für mich ist Neuberg ein Rückzugsort. Erdung bekomme ich am Land viel mehr als in der Stadt, die ich mit all ihren Möglichkeiten nicht missen möchte.