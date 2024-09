Im Laufe des gestrigen Tages ging die Mürz im Zentrum von Kapfenberg über die Ufer, auch etwas weiter westlich in der Nähe des Euromarkts wuchs sie bedrohlich an. Das dort lokalisierte Tierheim Kapfenberg meldete sich deshalb mit einem Hilferuf an die Arche Noah: Es wurde befürchtet, dass das Wasser ins Tierheim gelangt und den Tieren zum Verhängnis wird.