„Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.“ So verabschiedet sich die steirische SPÖ-Abgeordnete Michaela Grubesa am Montagabend via Facebook von der Landespolitik. Denn: Im Wahlkreis Obersteiermark gelangen den Roten nur drei Grundmandate: Nimmt Parteichef Anton Lang dort sein Mandat an, sind noch Stefan Hofer und Gabriele Kolar dabei. Wenn nicht, rückt Helga Ahrer nach. Grubesa kandidierte auf Platz 5. Auf der Landesliste war die Ausseerin auf Platz 19.