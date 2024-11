Er sei eigentlich „kein Blauer“, meint ein Rottenmanner beim Lokalaugenschein in der Hauptstraße der Stadt. Wegen der Leitspitalthematik habe er dieses Mal aber der FPÖ seine Stimme gegeben. So wie offenbar viele seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger, was den Freiheitlichen in der Paltenstadt ein steirisches Rekordergebnis von 63,23 Prozent bescherte – ein stolzes Plus von 35,42 Prozentpunkten. Das Ergebnis sei „einmalig“, findet der Pensionist, der 30 Jahre lang im LKH Rottenmann gearbeitet hat und nun guter Dinge ist, was die Zukunft des Spitalsstandorts betrifft.