Der Tag nach der Wahl. In Bruck scheint mittags die Sonne vom Himmel, die Menschen sitzen am Hauptplatz beim Lokal Pankraz im Freien, schlürfen ihren Kaffee und genießen das schöne Wetter. Es ist aber nicht nur der Himmel blau. In der Kornmesserstadt, die als rote Hochburg galt, ticken die Uhren seit Neuestem anders. Schon bei der Nationalratswahl waren die Freiheitlichen vorne, bei der Landtagswahl wurde noch einmal ein Schäuferl draufgelegt. Die FPÖ steht jetzt bei rund 35 Prozent.