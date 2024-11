Der Wahlabend war noch in vollem Gange, als man aus den Reihen regionaler Sozialdemokraten eine klare Handlungsempfehlung in Richtung Landesspitze aussprach. Während manche Genossinnen und Genossen grundsätzlich nicht mit den Freiheitlichen zusammenarbeiten wollen, gehören andere dem pragmatischeren Flügel in der Partei an.