Mürztal: FPÖ mit großen Zuwächsen in allen Gemeinden, SPÖ-Absolute in Turnau

Die FPÖ legte in allen 19 Gemeinden im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kräftig zu, die ÖVP verlor in allen und behielt lediglich in Aflenz die Oberhand. Nur dort konnte auch die SPÖ zulegen.