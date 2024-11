Die Landtagswahlen rücken in großen Schritten näher und in der Region stellt man nach und nach die Bezirkskandidaten vor. Bei der ÖVP sind diesmal deutlich mehr Frauen als Männer am Start. Mit der Landtagsabgeordneten Conny Izzo, die sowohl über die Wahlkreisliste (Platz 5) als auch über die Landesliste (Platz 8) abgesichert ist, stellen sich gleich vier weitere Damen zur Wahl.