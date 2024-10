Die Grünen haben am Dienstag mit Spitzenkandidatin und Klubobfrau Sandra Krautwaschl, Verkehrssprecher Lambert Schönleitner und der Mürzzuschlager Gemeinderätin Ilse Schmalix zur Pressekonferenz nach Mürzzuschlag geladen. Neben dem üblichen Wahlprogramm hat man auch zur Causa prima in der benachbarten Gemeinde Neuberg an der Mürz Stellung genommen.