Das geplante E-Auto-Lager in Neuberg an der Mürz der vietnamesischen Marke Vinfast sorgt für Diskussionen. Während die einen die Optik in der Naturparkgemeinde stört, sind andere gegen die zusätzlichen Lkw-Fahrten. Eine weitere Sorge: „Was passiert, wenn dort ein Feuer ausbricht?“ Immerhin lagern 1200 Elektrofahrzeuge dicht an dicht und die Akkus sind in der Regel alle geladen. Jedenfalls werden sie ständig über einen Batteriestatus von 30 Prozent gehalten. „Man kann schon ein Elektroauto schwer löschen, was ist, wenn dann mehrere zu brennen beginnen“, so die Frage der Anrainer. Und: „Kämen dann auch chemische Mittel zum Einsatz, die in die Mürz gelangen?“