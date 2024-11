Die Landtagswahl ist geschlagen und hat auch den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in großen Teilen blau gefärbt. Als großer Verlierer, im Vergleich zur Landtagswahl 2019, geht die ÖVP hervor, die in neun Gemeinden ihre Vormachtstellung verlor – nahezu immer an die Freiheitlichen. Einzig und allein in Aflenz bleibt die ÖVP trotz Verlusten mit 31,4 Prozent stärkste Kraft.