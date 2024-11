Eine absolute Mehrheit folgt der nächsten. Während der SPÖ in praktisch allen anderen roten Hochburgen quer durch den Bezirk Leoben die Stimmen wegschmelzen, bleibt Vordernberg eisern als „rote Trutzburg“ bestehen. So auch bei der Landtagswahl, die am Sonntag der FPÖ triumphale Erfolge bescherte. Was hat die SPÖ in Vordernberg, was andere rote Gemeinden nicht haben?