„Ich übernehme die volle Verantwortung“, ließ der steirische SPÖ-Chef Anton Lang am Abend der historischen roten Wahlschlappe mit nur noch 21,4 Prozent der Stimmen keinen Zweifel daran aufkommen, dass er keineswegs nach Ausreden suche. Fast lag in seinen ersten, betroffenen Statements auch ein Hauch von Rücktritt in der Luft. Ob er die Vertrauensfrage stellen werde? „Wir werden sicher auch über meine persönliche Rolle bei dieser Wahl diskutieren“, wollte er sich nicht auf den Terminus festnageln lassen. Danach bei der Wahlparty in der Grazer Gösser gab es von den Genossen einen freundlichen Empfang für den roten Häuptling, war er schon gefasster.