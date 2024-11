Die Steirerinnen und Steirer haben gewählt und entschieden. Die FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Mario Kunasek erreicht bei der Landtagswahl 2024 laut der ersten Hochrechnung um 16.10 Uhr mit 35,4 Prozent klar den ersten Platz. Die zweitmeisten Stimmen wurden für Christopher Drexler und seine ÖVP abgegeben – sie kommt auf 26,7 Prozent. Damit kann sie nicht mehr von Anton Lang und der SPÖ überholt werden, die 21,6 der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Schwankungsbreite liegt aktuell bei rund 1,2 Prozent.

Auf den Plätzen vier bis sechs folgen die Grünen (6,1 Prozent), die Neos (5,8 Prozent) und die KPÖ (4,0 Prozent). Welche dieser drei Parteien in den Landtag einzieht, ist noch offen. Entscheidend ist nicht wie auf Bundesebene eine Vier-Prozent-Hürde, sondern, ob man in einem der Wahlkreise ein Grundmandat erlangt. Grüne, NEOS und KPÖ hoffen in Graz darauf.

Landtagswahl Steiermark 2024: Ihre Meinung ist gefragt!

Wie schon bei der Nationalratswahl, der EU-Wahl und der Landtagswahl in Vorarlberg überzeugte die FPÖ auch in der Steiermark viele Wählerinnen und Wähler und darf sich über große Zugewinne freuen.

Doch was bedeutet das in politischer Hinsicht für die kommenden fünf Jahre in der Steiermark? Ist der Wahlerfolg von Mario Kunasek und seinen Blauen gerechtfertigt? Und was hat Sie zu Ihrer Wahlentscheidung bewogen? Diskutieren Sie im Forum der Kleinen Zeitung mit – viel Vergnügen!