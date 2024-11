Selten zuvor ist ein mögliches Regierungsbündnis am Beginn ernster Verhandlungen so frei von Feierlichkeit ans Werk gegangen wie die Abwehr-Allianz aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Vom Zauber, der angeblich jedem Anfang innewohnt, war beim ersten Auftritt wenig zu spüren. Die Spitzen sprachen zwar von Aufbruch und Zuversicht, aber ihre Mienen verrieten eher Last und Zweifel. Wir müssen nicht, aber wir möchten: Dieses Bekenntnis hörte man mehrfach, aber die Körpersprache kommunizierte Gegenteiliges: Wir möchten nicht, aber wir müssen.