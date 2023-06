Sie sind nicht nur frisch aufpoliert, sondern riechen auch noch sehr angenehm nach Bienenwachs: die neuen alten Holzmöbel in der Mostschenke am Lustbühel. "Wir haben sie ganz nachhaltig und sehr günstig gebraucht angekauft", sagt GBG-Chef Günter Hirner und zeigt auf Sessel, Holzbänke und rustikale Luster.

Stolz ist er aber vor allem auf eine ganz andere Lösung, die für Köpferauchen in den Ämtern und Kammern gesorgt hat. Doch nun ist es gelungen: Monika Grebenz darf ganz offiziell wieder den Genussplatz Lustbühel übernehmen, bald auch als Buschenschank. Warum die Situation so verzwickt war? Grebenz' Familie betreibt zwar in bereits sechster Generation einen Winzerhof in Kleinklein (Gemeinde Großklein, Bezirk Leibnitz), für eine Buschenschank in Graz muss sie aber vor Ort Wein produzieren. Und das tut sie bald auch: Die Wirtin pachtet von der Stadt einen kleinen Teil des 35 Hektar großen Areals und wird auf diesem Wein anpflanzen – sogenannte PiWi-, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten: Denn der Lustbühel steht nicht nur unter Landschaftsschutz, knapp drei Hektar davon stehen sogar unter Naturschutz. Bis dahin läuft die Gastronomie als Mostschenke, Obstbäume sind nämlich bereits vorhanden.

"Wir sind der Landwirtschaftskammer sehr dankbar, dass das nun geglückt ist", sagt Hirner – und weist auf ein weiteres Detail mit Symbolcharakter hin: Der künftige Weingarten wäre ursprünglich für Parkplätze reserviert gewesen.

Ganz offiziell geöffnet ist der Genussplatz noch nicht, doch Grebenz ist längst am Werkeln, "und durstig wird sicher niemand bleiben müssen", lächelt sie. Übernommen hatte sie das nicht kleine Lokal – drinnen 70 Plätze, draußen 60 – ja schon 2019: "Dabei hab ich gar kein Lokal gesucht, aber hab ich die Aussicht gesehen – mitten in Graz. Ich sag immer: Nicht ich hab diesen Platz gefunden, er hat mich gefunden!" Nach Corona und der Übernahme des Areals durch die Stadt war man sich schnell einig, dass sie weitermachen soll – nur bei den Details spießte es sich noch.

Was sich sonst noch am Lustbühel tut: Der Bereich für eine Rodelwiese wurde bereits freigegeben, beim Schloss wird an einer Kleintierhaltung gearbeitet, bei der die Kinder den Zwergziegen ganz nahe kommen können – sie stammen übrigens aus der Tierwelt Herberstein, sind also seit Generationen Streichelzoo-Tuchfühlung gewohnt. In Planung sind zudem viele didaktische Angebote zu (Nutz-)Tieren und Pflanzen am Rosenhain. Und Tierpatenschaften für Bergschafe, Murbodner Rinder & Co. sind auch weiterhin zu haben.