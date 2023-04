Es ist eine „wirklich schöne Geschichte“, mit der sich Rudi Hampl bei der Kleinen Zeitung meldet: Seit mehr als 18 Jahren hat er mit Gerti Sailer den Sternwirt in der Waltendorfer Hauptstraße betrieben, eine echte Institution im Bezirk Waltendorf – und eines der letzten steirischen Traditionsgasthäuser in Graz. In das Haus haben die beiden viel Liebe und Engagement gesteckt. Und auch kräftig in die Neugestaltung der Gasträume und in den Ausbau der Parkplätze investiert.