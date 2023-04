Hat der Umbau der Zinzendorfgasse in eine Begegnungszone schon begonnen? Das haben sich am Wochenende viele Grazerinnen und Grazer, die am Weg zum Pflanzenraritätenmarkt in der Gasse vorbeigekommen sind und in aufgegrabene Schächte blickten. Die Antwort lautet: Nein.