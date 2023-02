Die ÖVP bleibt auf ihrem neuen Thema drauf: Parteichef Kurt Hohensinner hat ja eine Verkehrskampagne gestartet und sieht einen "ideologisch motivierten Parkplatzraub" durch die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, allen voran in der Zinzendorfgasse. Deshalb hat nun Günther Abart, Bezirskvorsteher-Stellvertreter in Geidorf von der ÖVP, einen Antrag auf eine Sondersitzung des Bezirksrates eingebracht. Das Thema: die Autoparkplätze in der Zinzendorfgasse.