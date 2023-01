Trotz Kritik mancher Anrainer und der Opposition hält Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) am Vorhaben fest: Ab Mitte März wird die Zinzendorfgasse zur Begegnungszone umgebaut, bis zum Zinsengrinsen-Fest am 3. Juni soll alles fertig sein. Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer sowie Bäume und Sitzmöbel in der Straße gehen mit einem Verlust von Autoparkplätzen einher: Von den 50 bleiben 13 als Ladezonen vor Geschäften über, die nachts zu Parkplätzen werden.