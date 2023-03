Der Umbau der Zinzendorfgasse zur Begegnungszone bleibt ein Aufreger. Der Plan: mehr Grün, bessere Aufenthaltsqualität, 50 Autoparkplätze weniger. Heute findet dazu ein Sonderbezirksrat statt, für den Samstag, 4. März, kündigen Anrainer eine Demo samt Straßensperre an. "Aber ohne Ankleben", sagt Thomas Ott.

Gemeinsam mit Johann Eder, Gudrun Ritter und Barbara Oschlinger die Gründe für die Kritik erläutert. Es habe nie eine Bürgerbeteiligung, sondern nur eine -information gegeben. Und das Hauptproblem aus ihrer Sicht sei dabei völlig zu kurz gekommen: "Die Hitze im Sommer. Mit den 400.000 Euro sollte man echte Bäume mit Bankerl herum pflanzen, dann könnten Autoparkplätze für Anrainer erhalten bleiben." Die Demo findet um 11.30 Uhr statt und soll rund eine Stunde dauern.

Anrainer pro Umbau melden sich zu Wort

Allerdings melden sich auch zunehmend Anrainer zu Wort, die sich für den Umbau aussprechen. Per riesigem Mailverteiler, über den die Kritiker der Initiative "Lebenswertes Univiertel" wortgewaltig gegen den Umbau und den "kommunistischgrünen Parkplatzraubzug" vom Leder ziehen, wird diskutiert. Mehrere Anrainer distanzieren sich von der Initiative und der Wortwahl.

"Ich unterstütze die Forderungen dieser Gruppe nicht", schreibt einer kurz. Jetzt hat sich auch Josef Mosshammer zu Wort gemeldet: Der Fleischer und ÖVP-Bezirksrat spricht sich erneut für den Umbau aus – und das, obwohl die ÖVP eigens eine Sondersitzung im Bezirksrat einberufen hat und auf Rathausebene Druck macht. "Eigentlich wollte ich mich aus der Diskussion heraushalten", schreibt er, um dann ein langes Mail anzuhängen. "Seit zwei Jahrzehnten" sei die Gasse politischer Spielball, "ich als Unternehmer bin froh, dass endlich eine Entscheidung getroffen wurde". Dabei habe er selbst viele Szenarien bis hin zur Schließung der Fleischerei durchgespielt.

Video: Straßenumfrage in der Zinzendorfgasse

Wir haben uns umgehört, was Passantinnen und Passanten bzw. Anrainerinnen und Anrainer von den Plänen für die Gasse halten:

Mosshammer: "Packen wir es an, gestalten wir die Gasse"

Für Mosshammer ist der Umbau "ein Startschuss zu einem Aufbruch zu neuen Ufern" in der Gasse, die ja ständiger Veränderung unterworfen war: "Zeiten mit Straßenbahn, Gegenverkehr, etc. sind heute unvorstellbar". Und er erinnert an die Jahre, als die "Zinze" der Hotspot im Univiertel war, "als man nicht wusste, ob das Auto am Morgen noch heil sein wird", weil abgerissene Seitenspiegel und Kratzer im Lack an der Tagesordnung waren.

Der ÖVP-Bezirksrat schließt sein Mail mit den Worten: "Mit aufgekrempelten Ärmeln, im Sinne von: Packen wir es an, gestalten wir die Gasse und freuen uns auf die Zukunft."

Bis zum Zinzengrinsen soll Umbau abgeschlossen sein

Der Umbau wurde ja bereits vom Gemeinderat beschlossen, mit den Stimmen von KPÖ, Grünen, SPÖ und ÖVP. Jetzt werden die Arbeiten ausgeschrieben, bis zum Zinzengrinsen Anfang Juni soll die Straße ihr neues Gesicht haben.