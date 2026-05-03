Es war im Juli 2004, als Mario Brandstätter, frisch geweihter katholischer Priester, in seinem Heimatort Hieflau seine Primiz feierte. Seine erste Messe als Hauptzelebrant war in seinem beruflichen Werdegang eigentlich nicht vorgesehen gewesen. Der aus einer Eisenbahner-Familie stammende Brandstätter begann als Lehrling beim damals noch existierenden Konsum. „Ich war sozusagen ein schwarzes Schaf in einer roten Familie“, erklärte er vor seiner Primiz.

Mario Brandstätter vor seiner Primiz in der Pfarrkirche Hieflau im Juli 2004 © KLZ / Johanna Birnbaum

Der Weg zum Priester war ihm keineswegs vorgegeben gewesen, wie er erzählt. „Ich wollte schon in der Volksschule ministrieren. Das hat bei meiner Mutter für Verwunderung gesorgt, weil sie so gar nichts damit anfangen konnte.“ Während seiner Kaufmannslehre wurde ihm immer bewusster, dass das „bisher Getane“ zu wenig sei. Ein einschneidendes Erlebnis zu dieser Zeit prägte ihn auch nachhaltig. Alle zwei, drei Tage kam eine alte Frau ins Geschäft und kaufte einen Becher Rama und ein Sackerl mit Semmeln. „Als die Frau gestorben war, fand man in ihrer Wohnung Unmengen von Rama-Bechern und Semmeln. Das hat mich lange beschäftigt“, erzählte der nunmehr 54-Jährige vor 22 Jahren.

Ein Becher Rama und Semmel-Sackerl

Die Frau kam ins Geschäft, um ihrer Einsamkeit zu entgehen, um Leute zu treffen. Dieses Erlebnis ließ Brandstätter seinen Entschluss, sich um andere kümmern zu wollen, Seelsorger zu sein, weiter reifen. Nach Abschluss seiner Lehre war er noch ein Jahr in einem Team, das für Konsumfilialen die Ausstattung neuer Filialen übernahm.

Mario Brandstätter ist seit vielen Jahren als Weihrauch-Experte bekannt und gefragt. Im Pfarrhof von Buch-St. Magdalena pflegt er das weite Beschäftigungsfeld Rauchwerk © Franz Brugner

Doch der Entschluss, Priester zu werden, Theologie zu studieren, wurde immer stärker. Was dafür fehlte, war die Matura, die er im fünfjährigen Aufbaugymnasium Horn im niederösterreichischen Waldviertel nachholte. Danach wechselte er ins Priesterseminar nach Graz, 2004 wurde er zum Priester geweiht. Beruflich führte ihn sein Weg als Kaplan ins Ausseerland und nach Gnas, ehe er als Pfarrer nach Aflenz, Thörl und Turnau wechselte.

Neue Heimat Oststeiermark

Danach folgte der Wechsel in die Oststeiermark, wo Brandstätter ab 2014 Pfarrer von St. Magdalena war. Seit 2022 ist er als Vikar im gesamten Seelsorgeraum Hartberg mit seinen elf Pfarren tätig. Außerdem ist er Bereichsfeuerwehrkurat in Hartberg und Diözesanpräses für die steirische Mesnergemeinschaft. Und noch eine Tätigkeit kam erst kürzlich dazu: Im April 2026 wurde Brandstätter in die Diözesankommission für Liturgie berufen. „Als Vikar fühle ich mich sehr wohl, ich kann mich voll und ganz der Seelsorge widmen, ohne die organisatorischen Tätigkeiten, die ein Pfarrer beziehungsweise der Leiter des Seelsorgeraums zu bewältigen hat“, betont Brandstätter.

Doch neben der Seelsorge geht Brandstätter seiner Leidenschaft nach, die einen weiteren Beruf ergab: die Beschäftigung mit Weihrauch. „Das hat mich schon zu meiner Zeit als Ministrant fasziniert. Vor lauter Weihrauch konnte ich oft den Pfarrer nicht sehen, und ich musste oft husten“, erzählt er. Die Folge war, dass er sich auf die Suche nach dem „perfekten Duft“ machte. Ein Weg dahin war auch eine Ausbildung in Aromatherapie. Jahrzehnte später ist er ein ausgewiesener und anerkannter Experte für Weihrauch samt eigenem Museum „Welt der Düfte“ im Pfarrhof von St. Magdalena, wo er Weihrauch und Düfte in Seminaren erklärt und wo auch zu lesen ist, dass kein Tag ohne Wohlgeruch schön sei.

„Ich habe eigentlich vier Berufe und alle ergänzen sich oder profitieren voneinander. Ich bin Kaufmann, Priester und Seelsorger, Weihrauch- und Aromaexperte sowie Lehrer. Alles füllt mich aus“, betont der Vikar.