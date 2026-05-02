Seit Monaten kein richtig ausgiebiger Regen – dazu Wind, der alles noch mehr austrocknet. Und das gerade im Frühjahr, wo das Wachstum in der Natur gerade beginnt. Um auch in niederschlagsarmen Zeiten einen gesunden und vitalen Garten zu erhalten, empfiehlt sich ein systematisches Vorgehen. Diese sieben Tipps helfen, den Garten an trockene Bedingungen anzupassen und die Wasserspeicherung sowie die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu verbessern.

Nachhaltige Bewässerung durch Regentonnen und Zisternen

Das Aufstellen von Regentonnen oder der Bau von unterirdischen Zisternen ermöglicht es, das von Dächern ablaufende Regenwasser aufzufangen. So kann das gespeicherte Wasser gezielt zum Bewässern empfindlicher Bereiche genutzt und der Verbrauch von Leitungswasser reduziert werden. Bereits geringe Niederschläge lassen sich auf diese Weise effizient nutzen.

Wasser für Zeiten ohne Niederschlag in der Regentonne sammeln © Karl Ploberger

Kompost für bessere Bodenstruktur und Wasserspeicherung

Durch das regelmäßige Einarbeiten von Kompost verbessert sich die Bodenstruktur enorm. Kompost erhöht langfristig die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens, fördert das Bodenleben und liefert wichtige Nährstoffe. Besonders im Frühling unterstützt der Kompost die Entwicklung junger Pflanzen und sorgt für eine nachhaltige Fruchtbarkeit.

Kompost einzuarbeiten, verbessert die Struktur des Bodens © sweettomato/Imago

Zeolith im Garten: Wasserspeicher für den Boden

Zeolith, ein natürliches, vulkanisches Mineral, wird dem Boden (auch in Töpfen und Blumenkisterln) beigemischt, um dessen Fähigkeit zur Wasserspeicherung zu steigern. Es nimmt große Mengen an Wasser auf und gibt es langsam bei Bedarf an die Pflanzenwurzeln ab. Zeolith eignet sich besonders für sandige oder stark durchlässige Böden, aber bringt generell in allen Erden eine extreme Verbesserung der Struktur.

Das Mineral Zeolith speichert Wasser © Adobe Stock

Mulchen: Eine Schutzschicht für den Boden

Das Mulchen (auch in Blumentöpfen!) bildet eine effektive Schutzbarriere gegen Austrocknung. Verschiedene Materialien wie Rasenschnitt, Holzfaser oder innovative Weizenstroh-Pellets können als Mulchdecke ausgebracht werden. Sie reduzieren die Verdunstung, hemmen das Wachstum von Unkraut und tragen zur Verbesserung der Bodenstruktur bei. Während Rasenschnitt vor allem kurzfristig schützt, bieten Holzfaser und Weizenstroh-Pellets auch mittelfristig und langfristig Vorteile. Regelmäßiges Nachstreuen der Mulchschicht nach dem Frühjahrsschnitt wird empfohlen.

Mulchen bildet eine Schutzschicht auf dem Boden, die vor Austrocknung schützt © Karl Ploberger

Zukunftsfit: Trockenheitsliebende Pflanzen wählen

Die Auswahl standortgerechter, trockenheitsresistenter Pflanzen wie Lavendel, Sedum oder Salbei verringert den Bewässerungsbedarf erheblich. Diese Pflanzen sind an sonnige, trockene Standorte angepasst und überzeugen durch Blühfreude und Robustheit, selbst bei längeren Trockenperioden im Frühling und Sommer.

Smarte Planung für weniger Wasserverbrauch im Garten

Eine geschickte Beetgestaltung, die sonnige und schattige Bereiche berücksichtigt, hilft dabei, den Wasserbedarf gezielt zu steuern. Hochbeete und Pflanzinseln mit angepassten Substraten erleichtern die Versorgung und erlauben flexiblen Einsatz wassersparender Maßnahmen.

Fackellilien (Kniphofia), Fetthennen (Sedum) oder Ähriger Ehrenpreis (Veronica spicata) sind trockenheitsresistente Pflanzen © Dreamstime/Beekeeper/Imago

Regelmäßige Bodenpflege für bessere Wasserspeicherung

Lockern Sie den Boden regelmäßig, um die Aufnahme von Wasser zu verbessern und Verdichtungen zu vermeiden. Besonders nach dem Winter ist es wichtig, die obere Bodenschicht zu bearbeiten, um das Wachstum der Pflanzen zu fördern und die Basis für eine effiziente Wasserspeicherung zu legen.