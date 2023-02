Es sind Zahlen, die es in sich haben: Im Herbst 2022 haben 2749 Taferlklassler in Graz mit der 1. Klasse begonnen, vor fünf Jahren waren es noch 2436. Die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen, die in Graz eine Volks- oder Mittelschule besuchen, stieg im Vorjahr besonders stark an. Gingen Experten in den letzten Jahren davon aus, dass mit jedem Jahrgang 250 Kinder mehr in die Pflichtschulen strömen als im Jahrgang davor, betrug das Plus im letzten Jahr mit 600 Kindern mehr als das Doppelte.