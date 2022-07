Die Grundsatzbeschlüsse sind schon lange gefallen, das Siegerprojekt wurde im April des Vorjahres gekürt - jetzt gehts ums Geld: Die Stadt Graz wird 23 Millionen Euro in die neue Volksschule in Reininghaus investieren. Der Gemeinderat wird am Donnerstag die entsprechenden Stücke, die Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) einbringen, beschließen.