Es ist ein buchstäbliches Sesselrücken, das mit diesem Gemeinderatsstück heute in Gang gesetzt wird: Damit die Technische Universität ihren Campus an den Inffeldgründen ausweiten kann, siedelt die benachbarte Sport-MS-Bruckner ab und zieht nach Algersdorf. Die dortige Schule wird dafür die Smart-City-Schule und in Reininghaus entsteht ebenfalls eine neue Volksschule.