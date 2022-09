Am heutigen Montag starten die steirischen Schüler und Schülerinnen ins neue Schuljahr. Für Volksschüler in Puntigam und Andritz sind dabei nicht nur Hefte, Bücher und der eine oder andere Lehrer neu. In beiden Grazer Bezirken gingen in den letzten Monaten die Bauarbeiten an neuen Schulgebäuden ins Finale. Mit Schulbeginn öffnen sie nun ihre Türen.