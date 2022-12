Es ist nicht irgendein Spatenstich, der da am kommenden Montag in Graz auf dem Programm steht. Bei dem Termin, zu dem sich auch Bildungsminister Martin Polaschek angesagt hat, fällt der offizielle Startschuss für den Bau der 36 klassigen AHS Reininghaus. Es ist mehr als 30 Jahre her, dass mit dem BG/BRG Klusemann zuletzt ein Gymnasium in Graz baulich und organisatorisch neu an den Start ging.