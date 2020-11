Facebook

In Reininghaus entstehen in den nächsten Jahren 6000 Wohnungen. © Danner

Wie rasant die Stadt – vor allem in Südwesten – wächst, steht in ihren Statistiken. In Puntigam hat sich seit 2015 die Zahl der Wohnungen fast um die Hälfte erhöht. „In Graz ist seit 2015 die Zahl der Hauptwohnsitze um 15.000 gewachsen“, rechnete Stadtplanungschef Bernhard Inninger in unserem Bericht am Sonntag und wies zurück, dass Graz zubetoniert werde: Die bebaute Fläche des Stadtgebietes sei nur von 11,2 auf 12,3 Prozent gestiegen. Die Nachverdichtung sorge dafür, dass Grüngürtel, Innenhöfe und Gärten erhalten blieben.