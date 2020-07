Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Lebensrealität an der VS Brockmann ist vielfältig. Das ist eine Chance, aber bildungspolitisch auch eine Herausforderung © Archivfoto/Jürgen Fuchs

Mehr als 46 Prozent in der Volksschule Bertha von Suttner, mehr als 43 Prozent in St. Andrä, mehr als 37 Prozent an der VS Gabelsberger: Der Anteil jener Kinder, die einen massiven Deutschförderbedarf haben und deshalb nur als außerordentliche Schüler geführt werden, ist an zahlreichen Volksschulen in Graz enorm. Und er steigt ständig.