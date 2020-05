Mehr Platz für Menschen - ein Motto, das in Graz schon in den 1980ern belebt hat, kommt im Grazer Rathaus wieder aufs Tapet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr Platz für Menschen - ein Motto, das in Graz schon in den 1980ern belebt hat, kommt im Grazer Rathaus wieder aufs Tapet. © KK

"Graz ist reif für die Verkehrswende“, so lautet der Untertitel der aktuellen Serie in der Kleinen Zeitung, sehen auch unzählige Leser in Kommentaren zu den Online-Artikeln unserer Serie und in Leserbriefen an die Redaktion.