Aus Sorge vor überfüllten Öffis und vor dem totalen Verkehrsinfarkt geben viele europäischen Städte Radlern und Fußgängern nun Vorrang. Und was tut Graz? Auftakt zur Serie "Die bewegte Stadt".

Mehr Platz für Radfahrer: Bürgermeister Siegfried Nagl kündigt neue Aktionen an © Jürgen Fuchs

Die Verkehrswende erfasst Europas Städte. Berlin diskutiert die Sperre von Nebenstraßen für Autos und hat mit Pop-up-Radwegen auf verkehrsreichen Hauptstraßen Schlagzeilen bis zur Washington Post gemacht. Brüssel hat die Innenstadt in eine Begegnungszone verwandelt, in der Fußgänger und Radler Vorrang haben. Paris nimmt Millionen in die Hand, um Bürger zum Umstieg aufs Rad zu ermuntern. Mailand, London, Straßburg – die Liste ließe sich nahezu beliebig verlängern.