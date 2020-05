Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In ihrer Masterarbeit hat Daniela Mrazek vier Entwürfe vorgelegt, wie man Straßen in fußgängerfreundliche Zonen verwandeln kann. Wenn man es politisch wollte.

So könnte die historische Bürgergasse aussehen, schlägt Daniela Mrazek in ihrer Masterarbeit vor © Rendering Daniela Mrazek

Es sind vier Straßen, die jeder Grazer kennt. Vier Straßen, die auch jetzt im Ist-Zustand ihren Reiz haben, die aber noch so viel Potenzial haben. Die Grazerin Daniela Mrazek hat sich in ihrer Masterarbeit am Institut für Städtebau die Bürgergasse, die Feuerbachgasse, die Klosterwiesgasse und die Zinzendorfgasse angeschaut - und sie fit für Fußgänger gemacht.