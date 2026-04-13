Vergangenen Freitag versammelte der Grazer ÖVP-Chef Kurt Hohensinner 700 Parteigänger in der List-Halle, um den Auftakt in den Wahlkampf zu feiern. Mit Montagmittag ist nun auch klar, mit welchem Team er in die Graz-Wahl zieht. An der unmittelbaren Spitze sind dabei keine Überraschungen: Hohensinner selbst steht auf Platz eins der ÖVP-Liste, auf Platz zwei folgt Kulturstadträtin Claudia Unger, die von Hohensinner auch die Zusage hat, einer nächsten Stadtregierung anzugehören, sollte die Wahl erfolgreich laufen.

Ab Platz drei herrschte allerdings ein Gerangel. Landespartei und Wirtschaftsbund hätten gerne Bernhard Bauer direkt hinter Unger gesehen. Für den Obmann der Wirtschaftskammer Graz wurde extra eine Ausnahmeregelung beschlossen, denn eigentlich schließt das Statut der ÖVP so eine Kammer-Spitzenfunktion ein politisches Mandat aus. Hohensinner hatte Bauer „einen prominenten Platz“ auf der Liste zugesagt, geworden ist es nun Platz fünf.

Auf drei steht mit VP-Geschäftsführer Markus Huber ein enger Vertrauter von Hohensinner, Klubchefin Anna Hopper kommt auf Platz vier. Neu im Team: Vanessa Legenstein vom Wirtschaftsbund auf Platz acht, eine von acht (!) Stellvertreterinnen und -vertretern von Obmann Bernhard Bauer, JVP-Chef Konstantin Nöst auf Platz neun und Johanna Eichinger Eisel-Eiselsberg von den ÖVP-Frauen auf zehn.

Ab Listen-Platz elf gilt: In den Gemeinderat kommt, wer am meisten Vorzugsstimmen sammelt – allerdings bei einer Mindesthürde von 200 Stimmen. Damit muss sich auch Ex-Sturm-Star Gilbert Prilasnig dem Vorzugsstimmenkampf stellen (Platz elf). Genauso wie Georg Schröck-Weikhard (Platz 13), Jim Lefebre (15), die Gemeinderätinnen Marion Kreiner (16), Conny Leban Ibrakovic (18) und Daisy Kopera (24) sowie Neos-Überläuferin Sabine Reininghaus (30).

Aktuell hat die ÖVP 13 Gemeinderätinnen und -räte, dazu kommen zwei Sitze im Stadtsenat. Bliebe es dabei, würden fünf Mandate nach dem Vorzugstimmenmodell vergeben. Den Ehrenplatz auf der ÖVP-Liste hat übrigens der Ehrenklubchef Peter Piffl-Percevic: Er hat Platz 96 und bildet damit den Abschluss der Liste.