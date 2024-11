Die Nachricht schlug damals hohe Wellen in den sozialen Medien: Die „Salzburger Brezen“ wurden vom Grazer Advent ausgeladen. Nach 18 Jahren, in denen sie Stammgast am Franziskanerplatz waren, wurde dem Betreiber Andreas Reisinger mitgeteilt: „Wir als Salzburger Traditionsunternehmen werden in Graz nicht als regional angesehen.“