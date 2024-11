Am Samstag, den 30. November, ist es wieder so weit: In Graz feiert man nicht nur die Illumination des riesigen Christbaumes auf dem Hauptplatz (um 16.30 Uhr). Auch der zweite Publikumsmagnet schlechthin in diesen Adventtagen kann erstmals in voller Beleuchtung bestaunt werden: Am Samstag wird gegen 17.30 Uhr die Eiskrippe eröffnet. Das tonnenschwere Kunstwerk, auch heuer vom Team des finnischen Eiskünstlers Kimmo Frosti (ja, er heißt wirklich so!) hergestellt, wird von jährlich rund 120 internationalen TV-Stationen in die Wohnzimmer in aller Welt getragen.

Heuer allerdings ist vieles neu: So hat man die Figuren aus Eis um drei Tiere erweitert, zudem wurden sowohl Rückwand als auch seitliche Mauern verstärkt – diese Maßnahmen sollen die Figuren besser schützen und vor raschem Dahinschmelzen bewahren. Vor allem aber sind die Financiers des Spektakels neu: Die Gesamtkosten von rund 80.000 Euro teilen sich heuer Stadt und Land Steiermark – wobei formal der Tourismusverband Region Graz die Hälfte über 40.000 Euro übernimmt, dieser wird ja aber so wie die anderen regionalen Verbände vom Land Steiermark finanziert. Zu den bekannten Budgetschwierigkeiten der Stadt Graz gehört auch das Ringen der einzelnen Stadträtinnen und Stadträte mit der Rathauskoalition. Und in puncto Advent stand da vor Jahren auch plötzlich das Aus für die Eiskrippe aus finanziellen Gründen im vorweihnachtlichen Raum.