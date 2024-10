Das Rasseln der Ketten werden Grazerinnen und Grazer auch im heurigen Advent nur aus der Ferne hören: Denn wie man allerorts der Kleinen Zeitung bestätigt, findet auch im Jahr 2024 kein Grazer Krampuslauf statt. Es ist bereits das fünfte Mal hintereinander, dass das einst traditionelle Perchtentreiben in der Landeshauptstadt abgesagt wird. Lag es allerdings zunächst an der Pandemie, fiel das Spektakel in Graz zuletzt aus budgetären Gründen kombiniert mit immer strengeren Auflagen flach.