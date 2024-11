Die vorsichtige Frage vor der Generalprobe, ob denn heuer auch die eine oder andere Neuerung zu erwarten ist, lässt Astrid Perna laut auflachen. „Alles ist neu!“. Also ist mit dem Golfclub Murhof in Frohnleiten bloß der Standort gleich geblieben – die darauf zu sehende Advent-Lichtershow indes strahlt heuer in frischem Glanz: Ab dem heutigen Freitag startet „Lumagica“ mit einem nagelneuen Konzept. „Wir nehmen unsere Besucher mit auf eine Zeitreise. Das reicht vom Urknall über die Dinosaurier bis zum Blick in die Zukunft“, so Perna, die im Namen der Agentur ivents den Lichterpark veranstaltet.