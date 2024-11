Das Karussell mit Rentieren und Einhörnern lässt sich kommod stoppen, der Zug der Zeit nicht: Also prallt die Frage, wie viel Stille und Besinnlichkeit einem Advent – und uns allen – heutzutage guttun würde, an der Holzwand von Marktständen und dem Verweis auf dringend notwendige Einnahmen für ohnehin gebeutelte Branchen ab. Die vermeintlich ruhigste Zeit des Jahres ist also längst ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor geworden.