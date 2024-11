Noch dreimal schlafen, dann beginnt quasi offiziell die romantischste Zeit des Jahres: Denn am 15. November wird nicht nur die Eislauffläche der „Grazer Winterwelt“ beim Stadtpark eröffnet, sondern auch die magische Lichtershow „Lumagica“ in Frohnleiten. In der steirischen Landeshauptstadt selbst biegen die Vorbereitungen auf den Advent dieser Tage ebenfalls in die Zielgerade – auf Häferlgucker, Kunsthandwerkliebhaber und die jüngsten Besucher warten heuer unter anderen diese Fixpunkte: