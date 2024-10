Auch wenn das Wetter derzeit eher nach Stracciatella als nach Spekulatius schmeckt: In einem Monat starten die Adventveranstaltungen in Graz und Umgebung. Fixpunkte voller Tradition geben vielen unter uns Halt – und freuen längst auch Hoteliers wie Gastwirte: Mit 2,1 Millionen durchaus spendablen Besuchern erzielte der Grazer Advent im Vorjahr ein Rekordergebnis. Heuer schneit er mit einigen Neuerungen herein. Und mit Absagen: