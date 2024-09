Der Advent ist näher als man denkt. Im Supermarkt gibt es schon Christkindl-Glühwein und Lebkuchen in Aktion und in Graz diskutieren viele gerade heftig über den Grazer Advent, konkret: über ein Standl am Franziskanerplatz. Die „Salzburger Brezen“ waren dort seit 18 Jahren Jahren ein beliebter Treffpunkt der Advent-Besucher. Jetzt soll es das Standl aber nicht mehr geben: „Ja, wir können heuer leider nicht mitmachen“, bestätigt Geschäftsführer Andreas Reisinger.