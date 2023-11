Von Riesenstern auf dem Freiheitsplatz, der heuer erstmals strahlt, haben Grazerinnen und Grazer bereits erfahren. Sowie von der Rückkehr der „Lichtervorhänge“ auf dem Bischofplatz, der vergrößerten Winterwelt und anderen Neuerungen beim heurigen Grazer Advent. Doch still und heimlich hat eine der kuriosesten Premieren auf dem Grazer Franziskanerplatz schon Aufstellung genommen: ein Bankomat, quasi stilgerecht und passend zu den Adventhütten in Holz gepackt. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt man beim Citymanagement sowie bei der Holding Graz, dass dieser Bankomat heuer zum Adventmarkt gehört – und in Zeiten wie diesen die rasche Beschaffung von Bargeld erleichtern soll. Und zwar „auf vielfachen Wunsch der Marktbesucher“, wie Organisator Walter Kriwetz ergänzt. Die nächstgelegenen Automaten, die Geld ausspucken, befinden sich ja beim Grazer Kunsthaus sowie bei der Steiermärkischen Bank auf dem Hauptplatz. Mal schauen, welche bislang unbekannten Neuerungen im Advent in den nächsten Tagen noch hereinschneien...